У Красноармійську визнали недійсним голосування по мажоритарці

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі спільної моніторингової кампанії Донецької облорганізації «Комітет виборців України» і Громадянської мережі ОПОРА.

За словами спостерігачів, на виборчій дільниці №140232, яка знаходиться в селі Новотроїцке Добропільського району в окрузі №50 (м. Красноармейськ), голосування по одномандатному округу визнане недійсним. Це пов'язано з тим, що члени комісії проставили у виборчих бюлетенях позначку «вибув» напроти кандидата, який не знімав своєї кандидатури на виборах.

Читайте такожУ Волинській області члени ДВК переписують протоколи поза дільницями і поводяться агресивно - ОПОРА«Члени комісії помилково виключили з бюлетенів кандидата-мажоритарника Віктора Трифонова, замість Руслана Требушкіна, який незадовго до дня голосування зняв свою кандидатуру з виборів. На дії комісії було складено скаргу, бюлетені перераховано, а голосування по одномандатному округу на цій дільниці визнане недійсним», - повідомили в ОВК №50.

Разом з цим, голосування по загальнонаціональному округу на дільниці №140232 визнано дійсним, сказано в повідомленні.

У даний момент оброблено понад 84% електронних протоколів. Лідерство зберігає "Народний фронт", "Блок Петра Порошенко" - на другому місці з невеликим відривом.