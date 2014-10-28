"Народний фронт" зберігає лідерство, "Свобода" не проходить – дані 84,02% протоколів

За даними ЦВК, партія "Народний фронт" на позачергових парламентських виборах набирає 22,02%, партія “Блок Петра Порошенка” - 21,66%, "Об'єднання “Самопоміч” - 10,95%, “Опозиційний блок” - 9,47%, Радикальна партія - 7,46%, “Батьківщина” - 5,7%.

У "Свободи" поки що 4.68 % голосів, яких недостатньо для проходження в парламент.

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