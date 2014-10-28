Путін привітав "братній народ України" із 70-річчям звільнення від фашистів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського президента.

«У роки Великої Вітчизняної війни у важких, кровопролитних боях за Україну в усій величі виявилися сила духу і згуртованість нашого багатонаціонального народу, мужність і стійкість воїнів-визволителів, партизанів, підпільників і трудівників тилу», - йдеться в привітанні.

Читайте такожПутін порівняв Росію з ведмедем, розказав про втечу Януковича та натякнув на майбутні світові конфлікти«Наші батьки і діди разом, в одному строю, мужньо і самовіддано билися за свободу і незалежність Батьківщини, громили ворога і наближали довгождану Перемогу. Ми повинні дбайливо зберігати заповідані ними чудові традиції братньої дружби і взаємовиручки. Вкрай важливо виховувати підростаюче покоління на високих патріотичних цінностях, активно протидіяти будь-яким спробам відродження фашистської ідеології, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та фальсифікації нашої спільної історії. Від щирого серця бажаю українським ветеранам Великої Вітчизняної війни доброго здоров'я, благополуччя і сили духу, а всьому братньому народу України – миру і процвітання», наголошується в документі.

Нагадаємо, раніше Путин заявляв, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якщо б Україна не входила до складу Радянського Союзу.

«Тепер з приводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно б перемогли, тому що ми - країна переможців», - заявив Путін.

За його словами, статистика часів Другої світової війни показує, що найбільших втрат зазнала саме РРФСР – більш як 70%. «Це означає, що війна виграна, не хочу нікого ображати, за рахунок індустріальних ресурсів РФ. Це історичний факт, це все в документах», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а в серпні практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на сході України загинуло щонайменше 3 тис. 660 осіб, близько 9 тисяч дістали поранення. За офіційними даними, більш як 425 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки.