Кримські татари відмовилися від запропонованої зброї під час анексії Криму - Пашинський

У відповідь на запропоновану зброю лідери кримських татар відповіли, що захищати Крим повинні ЗСУ.

Народний депутат Сергій Пашинський, який у 2014 році був тимчасово виконуючим обов'язки голови Адміністрації президента, заявив, що був готовий надати зброю лідерам кримських татар для протидії захоплення Криму Росією, однак вони відмовилися.

Про це Пашинський заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Лідерам кримськотатарського народу я запропонував включитись в боротьбу за Крим і готовий був їх озброїти. Я отримав відповідь, що Крим повинні захищати держава Україна та її Збройні сили", - сказав Пашинський.

На питання, чи мав він, як голова АП, повноваження на розпорядження зброєю, Пашинський відповів: "Голова Адміністрації президента в рамках свої посадових повноважень міг ініціювати уповноваженим особам виконувати ті чи інші моменти своєї компетенції. Тут знаходяться люди, які подібні команди від мене отримували".

Як повідомляв УНІАН, екс-очільник Міноборони розповів, що перед анексією Криму ЗСУ наводнили зрадниками, які під час анексії перейшли на бік РФ, а до анексії зливали інформацію про стан справ у ЗСУ росіянам.