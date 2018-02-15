Екс-очільник Міноборони: українську армію перед анексією Криму "наводнили зрадниками"

Колишній очільник оборонного відомства розповів, як Росія використала фактор Олімпіади в Сочі, щоб посилити міць своїх військ в Криму.

ЗСУ перед анексією наводнили зрадниками, які під час анексії перейшли на бік РФ, а до анексії зливали інформацію про стан справ у ЗСУ росіянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на допиті під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича заявив генерал-полковник, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, який з 25 березня по 3 липня 2014 року обіймав посаду виконуючого обв’язки міністра оборони.

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Він розповів, що факти підготовки до вторгнення в Крим він тоді отримав по лінії прикордонників, азовочорноморського регіонального управління.

Зокрема, за словами Коваля, під виглядом забезпечення олімпіади Росія посилила військову міць у тому регіоні, створила нове військове об'єднання, посилила свій флот в Криму і збільшила суттєво кількість військовотранспортних літаків у Криму, які згодом використали для перекидання так званих зелених чоловічків.

Він також розповів, що ЗСУ перед анексією наводнили зрадниками, які під час анексії перейшли на бік РФ, а до анексії зливали інформацію про стан справ у ЗСУ росіянам.

Колишній очільник оборонного відомства додав, що у березні, на початку місяця російські військові робили спроби затримати його, погрожували і казали, щоб він збирався з Криму, де він а той час перебував.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.