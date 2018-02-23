Тимошенко не вказала у декларації бізнес чоловіка у Чехії - ЗМІ

Також Тимошенко не задекларувала чеську «Батьківщину».

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко не вказує в деклараціях повні відомості про бізнес свого чоловіка Олександра Тимошенка та його чеські прописки.

У деклараціях про доходи лідерки Батьківщини відсутня компанія MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING EUROPE LIMITED s.r.o. (скорочено - MEDIC TRUST), власником якої є гвінейська фірма MEDIC TRUST, йдеться у повідомленні Bihus.info.

Зазначається, що чеська фірма з гвінейським засновником займається орендою нерухомості. Олександр Тимошенко є керівничим партнером цієї компанії від 2014 року.

Також Тимошенко не задекларувала чеську «Батьківщину». Це громадська організація, зареєстрована 2015 року в Празі. Її засновниками є Олександр Тимошенко, Яна Даніо та Галина Андрейців. Основна мета організації – співпраця українців за межами України.

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Своєю чергою, у декларації вказаний дохід Олександра від чеської компанії Britico Product s.r.o. (300 тис. грн. за два роки). В основному компанія займається посередництвом у нерухомості та рекламою. Кількість працівників не перевищує 5 осіб. Влітку 17 року усі перелічені юрособи змінили прописки і зараз розташовані за однією адресою: Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Сам Олександр Тимошенко прописаний в Празі на вул. Za zahradami 387/17. Ще одна чеська прописка Тимошенка - Ústí nad Labem, Na Kohoutě 804/14, PSČ 40010. Втім, жодне з чеських місць проживання не вказано в деклараціях Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, журналісти назвали "трьох коней" політики Тимошенко.