Журналісти назвали "трьох коней" політики Тимошенко

Тимошенко уникає тем, які можуть розколоти її електорат.

Свою популярність екс-прем'єр Тимошенко наростила, використовуючи трьох коней: огульну критику влади, популістські обіцянки і нічогонероблення.

Про це пишуть журналісти видання "Новий час".

Як вони стверджують, головний напрям удару Тимошенко — люди з мінімальними доходами, яких вона "збуджує" обіцянками підвищення зарплат і соціальних виплат.

За даними проекту VoxCheck, експерти якого відстежують висловлювання вітчизняних політиків, більшість публічних меседжів Тимошенко стосуються цін на газ (13% цитат), пенсій (9,6%), медичної реформи (7,8%) та ринку землі (7%).

“Критика реформ і будь-яких змін в принципі — це коник Тимошенко. Мабуть, вона позитивно висловлюється тільки про підвищення мінімальних зарплат",— зазначає Олена Шкарпова, керівник VoxCheck.

При цьому лідер Батьківщини за підсумками спільного проекту VoxCheck і НВ стала найбільш брехливим політиком країни: 26% її висловлювань є неправдою, ще 48% — маніпуляцією. Але враховуючи важку економічну ситуацію в країні та загальне невдоволення народу владою, слова Тимошенко падають на благодатний грунт, відзначають в VoxCheck.

Читайте такожКористується послугами американських лобістів і не володіє англійською: ЗМІ зібрали 9 "красномовних" фактів про Тимошенко

Сама Тимошенко не дає приводу опонентам вдарити по ній, тому що тільки говорить, майже не роблячи будь-яких дій в публічному просторі. Такої обережності її навчило саме життя — починаючи з невдалої спроби Тимошенко з'явитися на сцені Майдану в інвалідному кріслі і закінчуючи негативно сприйнятою суспільством появою серед прихильників Саакашвілі у вересні минулого року під час прориву екс-губернатора через кордон.

“Чому Тимошенко має хороший рейтинг? Дуже просто: вона нічого не робить,— зазначає Геращенко з НФ.— А той, хто нічого не робить, користується в нашому народі повагою і підтримкою. Тому що критикувати завжди легше, ніж брати на себе відповідальність".

Показово, що Тимошенко уникає тем, які можуть розколоти її електорат. Так, вона не голосувала за пенсійну реформу, як і за закон про реінтеграції Донбасу.