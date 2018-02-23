Клімкін: тим, хто сумує за СРСР, потрібно запропонувати альтернативу

Клімкін припускає, що напевне, ці люди не відчувають себе повністю вдома у вільній Україні.

Україна має показати перспективу комфортного майбутнього у незалежній державі тим людям, які досі ностальгують за Радянським Союзом.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"30% українців, які досі ностальгують за СРСР – це досить багато. Напевне, вони не відчувають себе повністю вдома у вільній Україні. Їх потрібно зрозуміти та запропонувати їм майбутнє саме разом з ними. І головне – щоб вони у це повірили", – написав він у Twitter в п'ятницю.

30% українців, які досі ностальгують за СРСР – це досить багато. Напевне, вони не відчувають себе повністю вдома у вільній Україні. Їх потрібно зрозуміти та запропонувати їм майбутнє саме разом з ними. І головне – щоб вони у це повірили https://t.co/mFEU79cP3a — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 23, 2018

Як повідомлялось, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" третина мешканців України жалкують про розпад у 1991 році Радянського Союзу.

При цьому 55% респондентів не мають ностальгії за СРСР.

Найбільше тих, хто сумує за минулим, в областях півдня та сходу, найменше – на заході.

Ностальгія за Радянським Союзом корелюється у регіональному розрізі з кількістю тих, хто не підтримує вступ до НАТО.