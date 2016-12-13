Горбачов допустив утворення нового Союзу у межах кордонів СРСР

Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС, приуроченому до 25-ї річниці розпаду СРСР.

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"Радянського Союзу - ні, а Союзу - так. Я вважаю, що новий Союз може бути", - вважає він.

"У старих кордонах і з тим же складом, добровільно...", - уточнив Горбачов.

Раніше Горбачов заявляв, що зараз світ підійшов до небезпечної межі. Він також назвав помилкою припинення діалогу між США і Росією.