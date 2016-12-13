Горбачов допустив утворення нового Союзу у межах кордонів СРСР
08:37, 13 грудня 2016Політика
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Екс-президент СРСР Михайло Горбачов допускає можливість появи у межах кордонів колишнього Радянського Союзу нової Союзної держави.
Михайло Горбачов / REUTERS
Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС, приуроченому до 25-ї річниці розпаду СРСР.
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"Радянського Союзу - ні, а Союзу - так. Я вважаю, що новий Союз може бути", - вважає він.
"У старих кордонах і з тим же складом, добровільно...", - уточнив Горбачов.
Раніше Горбачов заявляв, що зараз світ підійшов до небезпечної межі. Він також назвав помилкою припинення діалогу між США і Росією.
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