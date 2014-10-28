Експерти: Україна потребує створення широкої коаліції у новій Раді

Про це експерт сказав на прес-конференції в УНІАН.

“Перше, що я би запропонував, коли вони будуть створювати коаліцію, це все-таки робити таку коаліцію широку, як би, по можливості, всіх залучити, але крім тих, хто себе назвав опозиціонерами”, - сказав Бала.

При цьому він відзначив, що “якщо вони хочуть, щоб була консолідація в суспільстві, політики мають всім показувати, що вони консолідуються, що вони навчилися співіснувати, що вони можуть навчитися співпрацювати і це має бути сигнал до всіх громадян, які в той чи інший спосіб можуть не розділяти якісь уподобання один одного і треба вже знімати ці бар’єри, коли ці уподобання, які не розділяються, можуть виходити на рівень несприйняття, а деколи і ненависті”.

Разом з тим, говорячи про роботу нового парламенту, Бала зазначив, що разом з проведенням реальної децентралізації, передаючи повноваження органам місцевої влади, парламент “має чітко виходити на вибори місцевих органів влади на весну”.

На його думку, для цього необхідно змінити систему правил, за якими місцеві органи влади будуть обиратися. Також звідси слідує, що реформування країни чи проведення змін в державі треба починати з регіонів.

Окремо, експерт висловлюючи думку про найбільші випробування під час процесу формування коаліції, назвав визначення головних претендентів на головні посади в уряді та голови Верховної Ради, а також - прийняття державного бюджету на наступний рік.

Читайте такожПолітолог: Порошенко зацікавлений у розширенні коаліції, адже "це простір для маневру"У свою чергу заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький додав, що обов’язковим тестом на зрілість нового парламенту “буде голосування про зняття депутатської недоторканності”.

Разом з тим він висловлює впевненість, що новий парламент повинен невідкладно проголосувати про новий закон про вибори. “Треба зараз створити умови вже знаючи, що умови для розпуску парламенту стали набагато легші”, - наголосив Голобуцький. За його словами, є абсолютно нормальною практикою, що парламент розпускається, якщо не працює коаліція.