Порошенко доручив підготувати проект коаліційної угоди

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в суботу ввечері.

“Я вже дав завдання своїй політичній силі підготувати проект коаліційної угоди, де були б зазначені чіткі принципи і критерії”, - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко розповів, хто винен у пікеті Нацгвардії під АП

Президент підкреслив, що вибори до Верховної Ради 26 жовтня мають відбутися чесно і прозоро.

"Якщо комусь здається, що, як за минулих часів, коаліція створюється лише для дерибану посад, - це не до мене, і так не буде. Якщо ми створюємо зараз повторення ситуації так званого коаліційного уряду, де ми будемо мати тільки партійні квоти, але відсутні партійні зобов'язання - так не буде”, - підкреслив Порошенко.

"Якщо ми сформуємо коаліцію політичних сил, що базуються на європейській інтеграції,"Стратегії реформ - 2020", швидкому і ефективному впровадженню судової реформи, боротьбі з корупцією, запровадженні сприятливого інвестиційного клімату - тих речей, без яких Україна не виживе, - ласкаво просимо, і спільно формувати команду", - сказав президент.