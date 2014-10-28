РНБО: 32-блокпост остаточно залишений, за час боїв там загинуло більше 10 бійців (відео)

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, відведення військовослужбовці пройшло без втрат серед особового складу та техніки.

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Як зазначив Лисенко, наразі військовослужбовцям надається психологічна допомога після чого їм буде надано відпустку.

Також Лисенко зазначив, з початку вересня, коли терористи намагалися захопити цей блокпост, втрати сил АТО перевищили 10 чоловік і зараз відбувається ідентифікація кількох тіл.

Відповідаючи на запитання журналістів, Лисенко зазначив, що "32-й блокпост як такий, який був спочатку на території неподалік від населеного пункту Сміле, дійсно, вже не вважається блокпостом українських військовослужбовців».

Разом із цим Лисенко зауважив, що у РНБО наразі немає інформації про те, яку контрольовану площу українські сили втратили через відведення особового складу з блокпосту. При цьому речник РНБО заперечив, що це був не відхід з позицій. "Це відведення особового складу, якій ніс службу не цьому блокпосту", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, терористи з середини жовтня активно атакували 32-й блокпост Національної гвардії на Луганщині.

Раніше волонтери повідомляли, що на бійці на цьому блокпосту вже декілька діб перебувають в оточенні і без води. За їхніми даними, бойовики замінували всі підступи до блокпоста. Вони не дають ні доставити оточеним солдатам воду, ні відвести їх з позиції.

26 жовтня президент України повідомив, що оточений 32-й блокпост в с. Сміле Луганської області забезпечений питною водою.