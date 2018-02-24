Соратники Саакашвілі оголосили про безстрокове пікетування будинку Луценка (відео)

Учасники акції вимагають звільнити заарештованого керівника Київського обласного відділення партії Северіона Дангадзе, підозрюваного в отриманні коштів від бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Активісти партії «Рух нових сил» оголосили про безстрокове пікетування будинку генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою звільнити заарештованого керівника Київського обласного відділення партії Северіона Дангадзе, підозрюваного в отриманні коштів від бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", активісти провели акцію під будинком Луценка, встановили намет та оголосили про безстрокове пікетування.

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Активісти розбили біля будинку Луценка намет, оголосили безстрокову акцію та закликали людей приєднуватись.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2017 року керівнику Київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництві з членами організованого злочинного угрупування.

Луценко заявив, що Дангадзе через довірену особу звернувся до бізнесмена Курченка з пропозицією фінансувати діяльність лідера РНС Міхеїла Саакашвілі. За словами Луценка, правоохоронці зафіксували отримання людьми з оточення Саакашвілі близько 500 тис. доларів. Майже половину цієї суми Дангадзе отримав під контролем українських спецслужб, тобто з переписуванням номерів купюр, також було зафіксовану передачу коштів, повідомив Луценко.

6 грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Саакашвілі проходить у справі "Дангадзе-Курченко" як підозрюваний.