Саакашвілі планує повернутися в Україну "набагато раніше, ніж через три роки"

Адвокати Саакашвілі оскаржать рішення ДПС про заборону в'їзду їхньому підзахисному в Україну.

Адвокати Міхеїла Саакашвілі оскаржуватимуть рішення прикордонної служби про заборону в’їзду в Україну їх підзахисному. Про це йдеться у повідомленні прес-служба партії «Рух Нових Сил».

Читайте такожСаакашвілі перебуває у Мюнхені - Клімкін«На нашу думку дане рішення незаконне, оскільки в ньому знову ж таки дублюють рішення ДМС і влади, на основі яких у незаконний спосіб був затриманий й вивезений Міхеїл Саакашвілі. На момент викрадення у Міхеїла Саакашвілі був легальний статус перебування в Україні, була подана касація щодо додаткового захисту, діяла довідка на перебування в Україні. Тому ми це будемо оскаржувати у адміністративному суді», - цитує прес-служба адвоката Руслана Чорнолуцького.

Також повідомляється, що Саакашвілі планує повернутися в Україну. «Я повернуся додому в Україну вже зовсім скоро, набагато, набагато раніше, ніж через три роки», - заявив зокрема Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сторінці Саакашвілі було оприлюднено відповідь ДПС на запит адвокатів політика. В цьому документі повідомлялось про рішення начальник Мостиського прикордонного загону про заборону Саакашвілі в’їзду в Україну терміном на три роки до 13 лютого 2021 року.

У відповіді адвокатам, що підписана першим заступником голови Державної прикордонної служби Василем Серватюком, зазначається, що Саакашвілі незаконно перебував на території України і йому забороняється в’їзд на підставі порушення правил перетину державного кордону.