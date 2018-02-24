"Вийшло розсварити" - експерт розкрив причину конфліктів України з сусідами

Політолог вказав на серйозний занепад дипломатичної практики в Україні.

Останнім часом зіпсувалися відносини України з сусідніми країнами в результаті роботи Кремля, заявив директор соціологічної служби "Український барометр", політолог та соціолог Віктор Небоженко.

Читайте такожПолітолог: Захід намацав "найслабше місце" РФ і "немає жодної гарантії", що там відбудеться ЧС-2018Він підкреслив, що це почалося ще з конфлікту навколо острова Зміїний, коли Україну зіштовхнули з Румунією, передає Главред. "Наші країни вийшло посварити. І тоді Кремль зрозумів, що сусіди України - не краще України, і з ними можна точно так же боротися. Звідси наші нинішні конфлікти з угорцями, поляками, румунами... Думаю, і зі словаками теж будуть", - говорить експерт.

З іншого боку, він вказав на серйозний занепад дипломатичної практики в Україні.

"Як ви знаєте, у нас кілька років не призначали послів у провідні країни світу. У нас практично немає дипломатичний ініціатив. Це пов'язано з тим, що у нас президент виконує роль міністра закордонних справ. Це іноді добре, а іноді погано для країни. Але, як бачимо, через це відбувається загальне падіння дипломатичного рівня України", - вважає політолог.

Він зазначив, що міністр закордонних справ не може приїхати до міністра освіти і висловити свої побоювання.

"Такого ніколи не було в Україні, щоб міністр освіти не слухав міністра закордонних справ... Так не прийнято. Тому що статус міністра закордонних справ і міністра оборони, вище статусу інших міністрів. Але, на жаль, не в нашій країні. Тому наші дипломати не можуть закрити ті проблеми, які виникають не з їхньої вини", - додав Небоженко.