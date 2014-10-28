Новий гумконвой РФ виїхав з Підмосков'я

Про це повідомляє кореспондент ТАСС з місця події.

У склад колони входять близько 100 вантажних автомобілів, які, згідно із заявою російської влади, везуть харчі, медикаменти, питну воду та будівельні матеріали. Всього 1 тис. тонн гуманітарного вантажу.

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"Ми плануємо, що завтра ввечері колона буде в Ростовській області в населеному пункті Ковалівка. Далі ми будемо діяти за погодженням з МЗС та Червоним Хрестом",- сказав журналістам заступник глави МНС РФ Володимир Степанов.

Це четвертий російський конвой з "гуманітарною допомогою".