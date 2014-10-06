МВС викрило спроби терористів приховати докази вбивства співробітника МКЧХ (відео)

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, оперативні підрозділи МВС отримали у своє розпорядження чергове підтвердження механізму, яким бойовики так званої «ДНР» намагаються за допомогою російських ЗМІ приховати сліди своїх злочинів. Цього разу йдеться про вбивство представника «Червоного хреста» в Донецьку.

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