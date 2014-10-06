МВС викрило спроби терористів приховати докази вбивства співробітника МКЧХ (відео)
09:47, 06 жовтня 2014Політика
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Співробітники МВС України перехопили переговори очільників ДНР із кореспондентом телеканалу РТР. Як свідчить аудіозапис, так звана ДНР фальсифікує причину загибелі представника місії міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
МВС перехопило розмову ватажка ДНР та російського журналіста
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, оперативні підрозділи МВС отримали у своє розпорядження чергове підтвердження механізму, яким бойовики так званої «ДНР» намагаються за допомогою російських ЗМІ приховати сліди своїх злочинів. Цього разу йдеться про вбивство представника «Червоного хреста» в Донецьку.
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