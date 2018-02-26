Незаконно засудженого в РФ Кольченка повернули з лікарні в колонію

Кольченко провів у лікарні близько десяти днів.

Українського політв'язня Олександра Кольченка, незаконно засудженого в Росії, повернули з лікарні в колонію.

Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк у Facebook.

«Олександра Кольченка доставили назад в Копейську колонію з Челябінська, де він провів у лікарні близько десяти днів. Тут його обстежили, поставили діагноз «аритмія», - зазначив він.

Очевидно, як додав журналіст, медичне обстеження стало реакцією на вимогу генерального консульства України надати Кольченку медичну допомогу після повідомлень про погіршення його здоров'я.

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Як повідомляв УНІАН, активіста Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва вину не визнали.

26 листопада мати Кольченка Лариса повідомила, що стан її сина, утримуваного в російській колонії в Челябінській області, погіршується, він сильно схуд.

«Місяць тому я була на побаченні з Сашею в Копейську. Він дуже схуд. Хлопець 190 см зросту важить 62 кг. Він лежав у лікарні з діагнозом «дефіцит ваги». Його здоров'я почало погіршуватися», - заявила Кольченко.