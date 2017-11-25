Завтра в Україні, Чехії та Польщі відбудеться акція на честь дня народження ув'язненого у Росії Кольченка

Завтра в київському аеропорту «Жуляни», в аеропортах Одеси, Львова, Праги та Варшави відбудеться акція на підтримку незаконно засудженого в Росії українця Олександра Кольченка. Про це організатори акції повідомляють у Facebook.

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«26 листопада о 13.15 в рамках міжнародної акції "Марне очікування" в київському аеропорту «Жуляни» пройде акція до дня народження Олександра Кольченка. Учасники та учасниці події чекатимуть Сашка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту. Однак він не прилетить. Не через скасування рейсу чи погані погодні умови, а через те, що більше трьох років, несправедливо засуджений, сидить за кремлівськими гратами. Там Тундра зустріне своє двадцятивосьмиріччя. Там знаходиться ще близько 60 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами. Їх ми також чекатимемо. Стільки, скільки треба», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що учасники акції триматимуть таблички з ім’ям Сашко і всіх інших українських заручників Кремля.

Довідка УНІАН. Активіста Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва провину не визнали.