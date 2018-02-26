У Кабміні пояснили причину низького рівня виконання завдань з євроінтеграції

У 2017 році Україна витратила значний обсяг часу і зусиль на реалізацію тих заходів, які не були завершені в 2016 році.

Рівень виконання Угоди про асоціацію з ЄС станом на 2017 рік склав 41%. Такий низький показник пояснюється тим, що в минулому році припадало додатково виконувати завдання, заплановані ще на 2016 рік.

Про це йдеться у відповіді урядового офісу на запит "Європейської правди".

"У 2016 році прогрес виконання Угоди про асоціацію за відповідний рік становив лише 34%. Отже, метою дотримання правової логіки і належної послідовності дій у 2017 році Україна витратила значний обсяг часу і зусиль на реалізацію тих заходів, які не були завершені в 2016 році ", - йдеться в поясненні урядового офісу.

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Таким чином, у 2017 році Україна виконала 29% зобов'язань 2016 року, а також 41% зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію саме на 2017 рік.

При цьому в урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції відзначили, що рівень виконання Україною зобов'язань за Угодою про асоціацію вище, ніж раніше озвучувалася.

В уряді уточнили, що на 31 грудня 2017 року загальний прогрес виконання зобов'язань, термін реалізації яких минув в 2016 році, вже становить 63%.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого було оприлюднено урядовий звіт, згідно з яким рівень виконання Угоди про асоціацію з ЄС станом в 2017 році склав 41%.