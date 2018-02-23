Минулого року Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з Євросоюзом

Найнижчу успішність має Верховна рада – парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань.

Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Київ у 2017 році виконав лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час конференції «Підсумки імплементації Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом за 2017 рік та подальші плани» сьогодні в Києві.

«Якщо говорити мовою дуже умовної статистки, то ми можемо говорити про те, що за минулий рік Верховна Рада виконала свої євроінтеграційні зобов’язання на 30%, уряд на 42% і центральні органи виконавчої влади – на 50%. Це означає, що загально Україна з виконання Угоди про асоціацію просунулася на 41%», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, в Україні протягом 2017 року була ухвалена низка стратегічних документів, «починаючи з енергетичної стратегії України до 2035 року і закінчуючи національною стратегією поводження з відходами та національним планом скорочення викидів для великих спалювальних установ».

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«Ми разом у взаємодії з парламентом ухвалили 23 системні закони, які дають нам можливість впроваджувати далі Угоду про асоціацію через підзаконні акти і через конкретні дії в рамках законодавчого поля, яке нам встановила Верховна Рада. Ці закони охоплюють питання як енергетики, так і енергоефективності, безпечності харчових продуктів. Вони також охоплюють питання нових правил для ведення бухгалтерського обліку для аудиту, фінансової звітності», - додала віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Крім того, вона відзначила початок офіційних переговорів між Україною та ЄС щодо укладання угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів.

Також вона відзначила, що Україна долучилася до конвенції Пан-Євро-Мед.