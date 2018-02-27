МЗС Угорщини через підпал офісу спілки в Ужгороді викликало посла України для пояснень
Міністерство закордонних справ Угорщини після підпалу офісу «Товариства угорської культури Закарпаття» в Ужгороді викликало посла України Любов Непоп для пояснень.
Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Угорщини.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обговорив інцидент з одним із лідерів закарпатських угорців Ласло Брензевичем.
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Сійярто стверджує, що в Україні "зростають екстремістські політичні ідеї". За його словами, це стає зрозумілим з тих законів, які ухвалюються Верховною Радою і які "серйозно обмежують права меншин". Як результат, переконаний міністр, такі дії призводять до "залякування представників угорської національної меншини на Закарпатті".
Сійярто назвав таку ситуацію неприйнятною, і наголосив, що якщо Україна серйозно ставиться до зближення з Євросоюзом та НАТО, вона "повинна бути здатною тримати екстремістів під контролем".
Він зауважив, що у зв'язку з цим посол України в Будапешті буде запрошений сьогодні для пояснення ситуації.
Також сьогодні глава МЗС Угорщини має зустрітися з комісаром ОБСЄ з прав людини та підтвердити необхідність того, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ працювала не лише на сході України, а також започаткувала постійне представництво на Закарпатті для спостереження за ситуацією в тій частині регіону, де проживає угорська меншина.
Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді співробітники поліції встановлюють обставини пожежі у будівлі, де розташований офіс «Товариства угорської культури Закарпаття». За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або таке, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах).
У МЗС України назвали підпал провокацією, спрямованою на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.