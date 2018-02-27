"Розпалювання ворожнечі і провокація": в Ужгороді вночі підпалили офіс угорського союзу (фото)

За інформацією джерел, в будівлі КМКС вигоріло близько 25 кв. м., а пожежі передував вибух. Ймовірно, це був коктейль Молотова, який кинули у вікно.

У Міністерстві закордонних справ України назвали підпал офісу «Товариства угорської культури Закарпаття» в Ужгороді провокацією, спрямованою на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

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Про це УНІАН повідомили у МЗС України.

Зокрема, українські дипломати зазначають: "Ми рішуче засуджуємо такі ганебні провокації".

У МЗС також засуджують "використання таких методів як напади на установи національних меншин", що можна розцінювати як "засіб розпалювання міжнаціональної ворожнечі із зовні".

У цьому зв'язку дипломати заявили, що будуть протидіяти будь-яким спробам похитнути міжнаціональний мир як на Закарпатті, так і у всій Україні.

"Ми будемо протидіяти будь-яким спробам похитнути міжнаціональний мир як в регіоні, так і в Україні в цілому", - додали дипломати.

Також вони зазначили, що "українські компетентні органи працюють над тим, щоб знайти та покарати винних".

Нагдаємо, в Ужгороді співробітники поліції встановлюють обставини пожежі у будівлі, де розташований офіс «Товариства угорської культури Закарпаття». За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ, тобто умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або таке, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах.

За інформацією Mukachevo.net від джерел у правоохоронних органах, вигоріло близько 25 кв. м. будівлі, а пожежі передував вибух у будівлі КМКС. Ймовірно, це знову був коктейль Молотова, кинутий у вікно.

Про це також пишуть угорські ЗМІ з посиланням на власні джерела. Також, за їхньою інформацією, майже повністю вигорів перший поверх будівлі.