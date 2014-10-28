МЗС РФ: ЄС не заслуговує на роль світового орієнтира демократії

Про це заявив уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов, повідомляє ТАСС.

"Ліквідація "сірої зони" у сфері прав людини в країнах Балтії є в інтересах їхніх народів та європейської стабільності", - заявив Долгов.

Дипломат підкреслив, що ситуація з правами людини у країнах Балтії радикально не змінюється.

Зокрема, він наголосив на численних порушеннях прав російськомовного населення у країнах регіону.

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Нагадаємо, 13 вересня на регіональній конференції російських співвітчизників Латвії, Литви та Естонії Долгов вже заявляв пропорушення прав російськомовного населення в Латвії та Естонії.

Він також висловлював стурбованість зростанням неонацистських і ксенофобських настроїв у Європі, наводячи приклад розвитку подій в Україні після "антиконституційного перевороту" і "збройного захоплення влади".