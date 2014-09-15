У МЗС Росії вже заговорили про права російськомовних в Прибалтиці

Таку позицію Росії висловив уповноважений МЗС з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов на конференції російських співвітчизників Латвії, Литви та Естонії.

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"Міжнародне співтовариство повинне рішуче перешкодити подальшому грубому утиску прав російськомовного населення в країнах Прибалтики, наростанню і без того зашкалюючої політизованої русофобії", - сказав у ході виступу Костянтин Долгов.

"Не будемо миритися з повзучим наступом на російську мову, який ми спостерігаємо в Прибалтиці. Вважаємо відомі кроки латвійської та естонської влади, спрямованими на утиск статусу і становища російської мови, грубим порушенням прав людини", - заявив представник МЗС.

За словами Костянтина Долгова, в МЗС вважають неприйнятним той факт, що представники національних меншин в країнах Балтії не мають можливості спілкуватися рідною мовою з владою, а також використовувати рідну мову в топографічних назвах. "Більше 50% населення, що проживає у найбільших латвійських містах, які за своїм етнічним складом є російськомовним. Це - кричущий факт найгрубішого порушення прав людини у самому серці цивілізованої Європи", - зазначив Костянтин Долгов.

Крім того, представник російського МЗС висловив невдоволення щодо отримання громадянства в Латвії та Естонії. "Гострою залишається проблема масового безгромадянства в Латвії та Естонії...Вимагаємо від міжнародного співтовариства чинити рішучий вплив на латвійську та естонську владу з тим, щоб це ганебне явище було назавжди припинене в Європі", - сказав Костянтин Долгов.

Також представник російського МЗС висловив стурбованість зростанням неонацистських і ксенофобських настроїв у Європі, наводячи приклад розвитку подій в Україні після "антиконституційного перевороту" і "збройного захоплення влади".

"Лінія українських ультрарадикалів і неонацистів на побудову "етнічно чистої" української держави - завжди була неприкритою. Конкретних фактів і підтверджень цьому можна знайти безліч", - підкреслив Костянтин Долгов.