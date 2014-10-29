Геращенко: БПП проти квотного принципу розподілу посад

Про це в ефірі програми "Події" на телеканалі "Україна" заявила уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, передає Еспресо.TV.

"Як основи майбутньої коаліції ми запропонували нашим партнерам - партіям Майдану - коаліційну угоду... Ми категорично проти квотного принципу. У нашій угоді не прописано, що прем'єр чи спікер повинен бути від певної фракції", - підкреслила Геращенко.

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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, щоКоаліційна угода готова, а квот в Кабміні не буде. Своєю чергою, в"Народному фронті" готові долучитися до створення коаліції з партію Порошенка. "Батьківщина" також не проти приєднатися до коаліції.

Натомість у "Самопомічі" заявили, що поки не беруть участі у створенні коаліції в Раді.