У Яценюка в Раді претендують на комітет нацбезпеки та оборони

"Народний фронт" у Раді претендує на комітет нацбезпеки і оборони / Фото УНІАН

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила кандидат у народні депутати від "Народного фронту" Тетяна Чорновол.

"Ви розумієте, "Народний фронт" йшов з серйозними меседжами до виборців. В тому числі у нас йде багато командирів батальйонів. Ми реально претендуємо на комітет національної безпеки і оборони, тому що війна - це проблема №1 в Україні", - заявила Чорновол.

Крім того, за словами Чорновол, партія претендує на ряд інших комітетів.

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"Якщо так від себе особисто, вважаю, що в нинішніх умовах досить важливий енергетичний комітет, тому що більше всього коштів корупція з'їдає в енергетичному секторі. Також комітет інфраструктури, транспорту", - додала вона.

За словами Чорновол, участь у комітетах депутатів "Народного фронту" поки що не обговорювалася. На запитання ведучого "чи визначалися вже у "Народному фронті", хто який комітет на себе візьме?", кандидат у депутати відповіла "ні".

Нагадаємо, напередодні "Народний фронт" заявив про готовність стати провідною політсилою в новій коаліції.

Відзначимо, що на даний момент ЦВК опрацювала 97,7% протоколів. Згідно з поточними даними, лідерство на виборах у Верховну Раду утримує партія "Народний фронт", яка набирає 22,18% голосів. Слідом йде "Блок Петра Порошенко" - 21,82%. Третє місце посідає партія "Самопоміч" - 11,01% голосів виборців. Згідно з даними ЦВК, в Раду проходять "Опозиційний блок" - 9,35%, Радикальна партія Олега Ляшка - 7,44%, ВО "Батьківщина" - 5,69 %.