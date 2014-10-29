Партія Порошенка скоротила відрив від "Народного фронту" – дані 98% протоколів

Станом на ранок 29 жовтня у Центральної виборчої комісії опрацьовано 98.01% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.

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