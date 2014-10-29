Партія Порошенка скоротила відрив від "Народного фронту" – дані 98% протоколів
10:17, 29 жовтня 2014Політика
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Станом на ранок 29 жовтня у Центральної виборчої комісії опрацьовано 98.01% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.
Наразі до Ради проходять 6 партій / УНІАН
Як передає кореспондент УНАН, за даними опрацьованих протоколів, "Народний фронт" набирає 22,16%, "Блок Петра Порошенко" - 21,82%, об'єднання "Самопоміч" - 11%, "Опозиційний блок" - 9,36%, Радикальна партія Олега Ляшка - 7,45%, "Батьківщина" -5,68%.
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