Війська РФ і бойовики розгорнули "зведену бригаду" під Донецьком - ІС

Як повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний супротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook, основа "бригади" - доукомплектований батальйон «Оплот» і кілька дрібних терористичних груп.

"Бригада" оснащена декількома десятками одиниць бронетехніки і до 30 од. артсистем. Відзначено випадки проникнення диверсійно-розвідувальних груп терористів в райони, підконтрольні українським військам, за окружною дорогою Донецька", - пише Тимчук.

Крім того, в Донецьку зафіксовано мобільні групи російських військ, що діють без взаємодії з терористичними угрупованнями. «Координуючий центр» російських ДРГ знаходиться на східній околиці Донецька. Раніше відзначалося перекидання в цей район командно-штабних машин (КШМ) військ РФ з району н.п.Торез.

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Також зафіксована перекидання бронегрупи російсько-терористичних військ через район Савур-Могили за напрямом н.п.Тельманово. Бронегруппа включає до 20 одиниць бронетехніки, включаючи 5-6 танків.

Нагадаємо, минулої ночі бойовики двічі обстріляли підрозділи силовиків в донецькому аеропорту, а також в районі населених пунктів Міус, Чорнухине та Нікішино.