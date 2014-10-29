У зоні АТО тривають бої: знов атаковано аеропорт у Донецьку та інші позиції силовиків

07:37, 29 жовтня 2014
Політика
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У зоні АТО тривають бойові дії між військами бойовиків та російською армією та українськими військовими.

REUTERS

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, вночі на Луганщині обстрілів позицій сил АТО не було. Проте, бойовики двічі обстріляли підрозділи силовиків у донецькому аеропорту, а також в районі населених пунктів Міус, Чернухіно та Нікішино.

За ніч втрат серед українських військовослужбовців немає.

Читайте такожЗ блокпосту під Смілим вивезені тіла 8 загиблих українських солдатівМіж тим, на півдні зони антитерористичної операції ситуація залишається динамічною. Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції, зокрема в районі Черненко.

"Сили АТО завдають удари у відповідь, якщо у зоні ураження немає мирних мешканців", - зазначили в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, у Раді національної безпеки та оборони помітили підвищення активності бойовиків після виборів до Верховної Ради України, що відбулися 26 жовтня.

Український доброволець з Правого Сектору Валерій Чудновський веде бій на околиці Донецького Аеропорту.
Український доброволець з Правого Сектору Валерій Чудновський веде бій на околиці Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
На злітній смузі Донецького Аеропорту.
На злітній смузі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Українські десантники розвантажують транспорт в Донецькому Аеропорту.
Українські десантники розвантажують транспорт в Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Всередині Нового Терміналу Донецького Аеропорту.
Всередині Нового Терміналу Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Українські танкісти обговорюють операцію з доставки вантажів до Донецького аеропоту.
Українські танкісти обговорюють операцію з доставки вантажів до Донецького аеропоту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Під час бою в Донецькому Аеропорту.
Під час бою в Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Бій в Новому Терміналі Донецького Аеропорту
Бій в Новому Терміналі Донецького Аеропорту /  © facebook.com/sergei.loiko
Розвантаження транспорту у Донецькому Аеропорту.
Розвантаження транспорту у Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Короткий відпочинок українського солдата між боями в Старому Терміналі Донецького Аеропорту.
Короткий відпочинок українського солдата між боями в Старому Терміналі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Український солдат кричить щось в люк бронетранспортера під час бою в Донецькому Аеропорту.
Український солдат кричить щось в люк бронетранспортера під час бою в Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
''Серьожа! Пі--ець! Це точно НАША міна летить!''
"Серьожа! Пі--ець! Це точно НАША міна летить!" /  © facebook.com/sergei.loiko
Перекус між боями у Старому Терміналі Донецького Аеропорту.
Перекус між боями у Старому Терміналі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Вишку контролює українська армія.
Вишку контролює українська армія. /  © facebook.com/sergei.loiko
Мінування небезпечної ділянки у Старому Терміналі Донецького Аеропорту
Мінування небезпечної ділянки у Старому Терміналі Донецького Аеропорту /  © facebook.com/sergei.loiko
Бій у Старому Терміналі Донецького Аеропорту.
Бій у Старому Терміналі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Українські десантники у рідкісні хвилини відпочинку у Донецькому Аеропорту.
Українські десантники у рідкісні хвилини відпочинку у Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Розвантаження бронеколони під вогнем у Новому Терміналі Донецького Аеропорту.
Розвантаження бронеколони під вогнем у Новому Терміналі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Cлавко та Мишко під вогнем супротивника готують рештки танкіста, що згорів, до відправки додому з Донецького Аеропорту.
Cлавко та Мишко під вогнем супротивника готують рештки танкіста, що згорів, до відправки додому з Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko

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