У зоні АТО тривають бої: знов атаковано аеропорт у Донецьку та інші позиції силовиків

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, вночі на Луганщині обстрілів позицій сил АТО не було. Проте, бойовики двічі обстріляли підрозділи силовиків у донецькому аеропорту, а також в районі населених пунктів Міус, Чернухіно та Нікішино.

За ніч втрат серед українських військовослужбовців немає.

Читайте такожЗ блокпосту під Смілим вивезені тіла 8 загиблих українських солдатівМіж тим, на півдні зони антитерористичної операції ситуація залишається динамічною. Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції, зокрема в районі Черненко.

"Сили АТО завдають удари у відповідь, якщо у зоні ураження немає мирних мешканців", - зазначили в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, у Раді національної безпеки та оборони помітили підвищення активності бойовиків після виборів до Верховної Ради України, що відбулися 26 жовтня.