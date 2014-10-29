Командири батальйонів розповіли, чим планують займатися у Верховній Раді (відео)

Командири батальйонів, які за попередніми даними потрапляють у нову Верховну Раду, хочуть ухвалення законів про добровольців та забезпечення, створення спеціальної комісії стосовно АТО, а також загонів територіальної оборони, йдеться в сюжеті ТСН.

Командир батальйону "Миротворець" Андрій Тетерук, який балотувався по списку "Народного фронту", планує відвідувати пленарні засідання в зручному для себе одязі та з іменною зброєю – бойовим та зарядженим пістолетом. При тому переконаний, що застосовувати такий вогнепальний аргумент не доведеться.

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"Я би не робив наголос на тому, що комбати будуть робити військовий переворот. Ми аналізуємо будь-яку дію. Кожна дія зі зброєю буде педалюватися, що ми – хунта. Я сподіваюся, що вистачить розуму показувати, що можна змінювати ситуацію мирними шляхами", - пояснив він.

Тетерук своїм першим завданням у Раді бачить зміну законодавства щодо забезпечення бійців АТО. Каже, що солдата необхідно насамперед нагодувати, зігріти та озброїти – тоді можна чекати якісних бойових дій і перемог.

Його колега по "Народному фронту", командир батальйону "Київ-1" Євген Дейдей, говорить практично те саме. Бо навесні та влітку пройшов через армійські злидні.

"Солдати в гумових капцях. Коли їхав БТР – то як циганська кібітка. Один сухпайок на п'ятьох – на добу. І патронів два рожка. Люди, котрі через це пройшли, не дозволять ще комусь це пережити", - запевняє він.

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Командир "Дніпра-1" Юрій Береза ще раніше жартував, що в новій Раді його засмучує відсутність комуністів. Бо з деякими мріяв з'ясувати стосунки особисто.

"Був сон такий. У Верховні Раді б'ю по морді Симоненка. Коли стало зрозуміло, що комуністи у не проходять, я сказав, що у Верховну Раду не піду", - сміється він.

Значно більш діловий і скептичний настрій демонструє переможець одного зі столичних мажоритарних округів командир батальйону "Азов" Андрій Білецький. Він не визнає військової форми у місті, але ставить значно агресивніші цілі для свого перебування в парламенті.

"Ядерна зброя. Стало зрозуміло, що вона не така непотрібна, як нам розповідають", - каже він.

І додає, що не бачить сенсу в побудові стіни на кордоні з Росією, бо це лише ілюзія захисту.

"Побудувати стіну і ховатися від мілітаризованої країни – це абсурд. Єдина стіна, яку можна побудувати – це потужна армія", - переконаний Білецький.

Лобіювати створення поліції та голосування законопроекту, який гарантуватиме права добровольців та їхній сімей, обіцяє командиру "Донбасу" та представник партії "Самопоміч" Семен Семенченко.

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Він переконує, що бійок у цьому парламенті не буде, а військову форму вдягатиме на роботу хіба в урочисті моменти. Зі зброї планує мати при собі лише один її різновид.

"Тільки гранату, щоб у полон не взяли", - пояснює він.