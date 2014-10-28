Іспанія закликала нову Верховну Раду провести модернізацію України

"Іспанія вітає проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, які відбулися вчора з нечисельними інцидентами, особливо беручи до уваги той факт, що країна переживає зараз важкі часи, і в той же час шкодує, що вибори вдалося провести не на всій території України", - говориться в офіційному комюніке МЗС Іспанії.

Як підкреслюють іспанські дипломати, Верховна Рада України повинна буде прийняти рішення першочергової важливості та провести глибокі структурні реформи, яких потребує країна заради її стабільності, розвитку та модернізації. Крім того, на думку МЗС Іспанії, нова Верховна Рада може бути саме тим органом, який здійснюватиме змістовний загальнонаціональний діалог, необхідний зараз для країни.

"У всіх цих процесах Україна може розраховувати на надійне партнерство Іспанії та Європейського Союзу.

Уряд Іспанії запевняє у своїй підтримці незалежності, суверенності та територіальної цілісності України", - наголошується у зверненні.