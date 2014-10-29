Порошенко звільнив послів у Латвії, Молдові та Канаді
12:13, 29 жовтня 2014Політика
0 0
Президент України Петро Порошенко звільнив повноважних і надзвичайних послів України в Латвії, Молдові, Канаді та призначив посла в Белізі.
Петро Порошенко / УНІАН
Про йдеться у відповідних указах № 831-833 від 29 жовтня.
Зокрема, глава держави звільнив Анатолія Олійника з посади посла України в Латвії, Сергія Пирожкова – з посади посла в Молдові, Вадима Пристайка – з посади посла України в Канаді та представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО).
Читайте такожПрезидент призначив колишнього главу МЗС Дещицю послом у Польщі
При цьому Порошенко указом № 834 призначив посла України в Мексиці Руслана Спіріна послом української держави в Белізі за сумісництвом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter