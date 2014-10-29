Порошенко звільнив послів у Латвії, Молдові та Канаді

Про йдеться у відповідних указах № 831-833 від 29 жовтня.

Зокрема, глава держави звільнив Анатолія Олійника з посади посла України в Латвії, Сергія Пирожкова – з посади посла в Молдові, Вадима Пристайка – з посади посла України в Канаді та представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО).

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При цьому Порошенко указом № 834 призначив посла України в Мексиці Руслана Спіріна послом української держави в Белізі за сумісництвом.