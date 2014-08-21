Президент призначив послів України у Фінляндії та ПАР

Президент Петро Порошенко призначив послів України у Фінляндії та Південно-Африканській Республіці (ПАР).

Своїм указом президент призначив послом України в ПАР Євгена Бурката. Послом України у Фінляндії призначений Андрій Олефіров. Тексти відповідних указів розміщені на сайті президента. Андрій Олефіров з 3 липня 2012 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ - керівника апарату. Вільно володіє англійською, іспанською та хорватською мовами.

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