Президент призначив послів України у Фінляндії та ПАР
08:53, 21 серпня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко призначив послів України у Фінляндії та Південно-Африканській Республіці (ПАР).
Президент призначив двох послів України / фото Міноборони
Своїм указом президент призначив послом України в ПАР Євгена Бурката.
Послом України у Фінляндії призначений Андрій Олефіров.
Тексти відповідних указів розміщені на сайті президента.
Андрій Олефіров з 3 липня 2012 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ - керівника апарату. Вільно володіє англійською, іспанською та хорватською мовами.
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