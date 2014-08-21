Президент призначив послів України у Фінляндії та ПАР

08:53, 21 серпня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко призначив послів України у Фінляндії та Південно-Африканській Республіці (ПАР).

Президент назначил двоих послов Украины / фото Минобороны

Своїм указом президент призначив послом України в ПАР Євгена Бурката.

Послом України у Фінляндії призначений Андрій Олефіров.

Тексти відповідних указів розміщені на сайті президента.

Андрій Олефіров з 3 липня 2012 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ - керівника апарату. Вільно володіє англійською, іспанською та хорватською мовами.

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