"Свобода" скаржиться на фальсифікації кремлівських агентів і планує мітинг під ЦВК

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ВО «Свобода».

«Разюча відмінність результатів екзит-полів та оприлюднених на сайті Центральної виборчої комісії даних про підрахунок голосів виборців є свідченням масштабних фальсифікацій. Ба більше, результати паралельного підрахунку голосів, що його здійснює виборчий штаб ВО «Свобода» на підставі даних з протоколів із ”мокрими” печатками, наданих членами виборчих комісій та спостерігачами від ВО ”Свобода”, свідчать про впевнене подолання 5-відсоткового бар’єру та проходження націоналістів до парламенту», - сказано у заяві.

У ВО «Свобода» переконані, що саме президент РФ Володимир Путін і російські агенти докладають всіх зусиль, щоб партія не потрапила до Верховної Ради.

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«Ми знаємо, хто робить усе, аби «Свобода» не потрапила до парламенту: це Володимир Путін та його агентура в Україні. Доказом цього є показова заява міністра закордонних справ РФ Лаврова про визнання виборів до Верховної Ради України та готовність із нею співпрацювати. Кремль задемонстрував: парламент без ідеологічної «Свободи» вигідний для них, бо з ним можна домовлятися. Ми знаємо, у який спосіб фальсифікується наш результат – наші спостерігачі зафіксували факти масового вкидання бюлетенів на сході держави, зокрема в Луганській та Донецькій областях. Нам відомо про масштабні оскарження протоколів у тих областях країни, де «Свобода» має високі показники «за», - йдеться у заяві.

При цьому у «Свободі» вважають, що влада не вживає жодних заходів у боротьбі з фальсифікаціями результатів виборів. «Хочемо нагадати нашим соратникам за Революцією гідності, що право чесного вибору було однією з ключових вимог Майдану. «Свобода», яка заплатила життями 18 наших побратимів за перемогу Революції гідності, зробить усе, аби не допустити реваншу диктатури», - зауважили у партії.

У «Свободі» наголосили, що знають, що перемогли на виборах до Верховної Ради, і, «завдячуючи підтримці сотень тисяч голосів українців, отримали законне право представляти їх інтереси в парламенті». «Запевняємо побратимів-«свободівців» та наших прихильників, що не здамося і не дозволимо зневажити їхній вибір, жоден голос виборця, відданий за «Свободу», не пропаде», - сказано у заяві партії.

Також повідомляється, що 30 жовтня з 12.00 ВО «Свобода» починає акцію протесту «Захисти свій голос» під стінами Центральної виборчої комісії.

Як повідомляв УНІАН, за даними опрацювання понад 98% протоколів з результатами голосування на позачергових парламентських виборах 26 жовтня, ВО “Свобода” поки не долає 5% виборчий бар`єр, - за неї проголосували 4,72% виборців.