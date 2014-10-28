БПП скоротив відрив від "Народного фронту", "Свобода" не проходить – майже 90% голосів

У Центральної виборчої комісії опрацьовано 89,8% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.

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