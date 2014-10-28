БПП скоротив відрив від "Народного фронту", "Свобода" не проходить – майже 90% голосів
14:19, 28 жовтня 2014Політика
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У Центральної виборчої комісії опрацьовано 89,8% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.
REUTERS
Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті ЦВК, "Народний фронт" набирає 22.15%, "Блок Петра Порошенко" - 21.77%, об'єднання "Самопоміч" - 10.96%, "Опозиційний блок" - 9.36%, Радикальна партія Олега Ляшка - 7.46%, "Батьківщина" - 5.7%.
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