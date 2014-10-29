Партія Яценюка пропонує назвати коаліцію "Європейська Україна"

12:38, 29 жовтня 2014
Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що "Народний фронт" підготував свій проект коаліційної угоди та пропонує назвати майбутню коаліцію "Європейська Україна".

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав він на прес-конференції у Києві.

"Ми підготували коаліційну угоду", - сказав Яценюк. За його словами, там міститься 36 законопроектів, які потрібно ухвалити до кінця року, і план дій нинішнього уряду з імплементації Угоди про асоціацію Україна-Євросоюз.

Читайте такожУ новому Кабміні планують створити нову посаду віце-прем'єра з євроінтеграціїЗа словами Яценюка, "Народний фронт" пропонує назвати майбутню коаліцію "Європейська Україна".

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