Партія Яценюка пропонує назвати коаліцію "Європейська Україна"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав він на прес-конференції у Києві.

"Ми підготували коаліційну угоду", - сказав Яценюк. За його словами, там міститься 36 законопроектів, які потрібно ухвалити до кінця року, і план дій нинішнього уряду з імплементації Угоди про асоціацію Україна-Євросоюз.

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