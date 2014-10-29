Партія Яценюка пропонує назвати коаліцію "Європейська Україна"
12:38, 29 жовтня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що "Народний фронт" підготував свій проект коаліційної угоди та пропонує назвати майбутню коаліцію "Європейська Україна".
Яценюк розповів про плани щодо утворення коаліції / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав він на прес-конференції у Києві.
"Ми підготували коаліційну угоду", - сказав Яценюк. За його словами, там міститься 36 законопроектів, які потрібно ухвалити до кінця року, і план дій нинішнього уряду з імплементації Угоди про асоціацію Україна-Євросоюз.
Читайте такожУ новому Кабміні планують створити нову посаду віце-прем'єра з євроінтеграціїЗа словами Яценюка, "Народний фронт" пропонує назвати майбутню коаліцію "Європейська Україна".
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