Нова коаліція планує заборонити розподіл посад за квотами
Парламентська коаліція, що створюється за підсумками проведених 26 жовтня позачергових виборів до Верховної Ради, має намір відмовитися від квотного принципу формування уряду.
Також планується зобов'язати кожного майбутнього міністра підтримати і підписати коаліційну угоду, йдеться в проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенко».
«Прем'єр-міністр і кожний з членів Кабінету міністрів повинні підтримати цю коаліційну угоду шляхом особистого підпису під зобов'язанням виконувати умови угоди в рамках своєї відповідальності, – йдеться в документі. – Міністр визначає кандидатури своїх заступників, а також пропонує керівників та їх заступників в інших центральних органах влади, діяльність яких він координує. Квотування цих посад не допускається».
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Раніше повідомлялось, що, згідно з коаліційною угодою, у новому уряді за координацію впровадження Угоди про асоціацію з Європейським Союзом відповідатиме перший віце-прем’єр-міністр з євроінтеграції.