Нова коаліція планує заборонити розподіл посад за квотами

Також планується зобов'язати кожного майбутнього міністра підтримати і підписати коаліційну угоду, йдеться в проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенко».

«Прем'єр-міністр і кожний з членів Кабінету міністрів повинні підтримати цю коаліційну угоду шляхом особистого підпису під зобов'язанням виконувати умови угоди в рамках своєї відповідальності, – йдеться в документі. – Міністр визначає кандидатури своїх заступників, а також пропонує керівників та їх заступників в інших центральних органах влади, діяльність яких він координує. Квотування цих посад не допускається».

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Раніше повідомлялось, що, згідно з коаліційною угодою, у новому уряді за координацію впровадження Угоди про асоціацію з Європейським Союзом відповідатиме перший віце-прем’єр-міністр з євроінтеграції.