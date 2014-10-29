На кордоні з Кримом і біля Маріуполя зафіксували 2 безпілотники та 2 вертольоти РФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

«Прикордонники фіксують факти того, що незаконні збройні формування та ЗС РФ продовжують активне ведення повітряної розвідки на кордоні та в контрольованих районах вздовж лінії бойових зіткнень за допомогою авіації та безпілотних літальних апаратів. Зокрема вчора було зафіксовано політ вертольота Мі-24 ЗС РФ вздовж лінії державного кордону без порушення повітряного простору України навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Мілове» та політ вертольота МІ-8 навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Білолуцьк» Луганського загону», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКолона російських БТРів у Криму попрямувала у бік материкової України (відео)Крім того, минулої доби прикордонники також спостерігали застосування безпілотників. Літальні апарати були виявлені в районі Сартани і на ділянці відділу прикордонної служби «Червоний Чабан» на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.