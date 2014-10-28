Безпілотники РФ тричі порушили повітряний простір України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, ще 2 – поранені«Бойовики та російські війська продовжують здійснювати повітряну розвідку за допомогою безпілотників. БПЛА зафіксовані в районі н. п. Сартана поблизу Маріуполя, Курахове - на захід від Донецька, а також на ділянці відділу прикордонної служби «Красна Талівка» в Луганській області», - сказав Лисенко.