У Донецьку готуються масштабні провокації з людськими жертвами 2 листопада – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Дані розвідки свідчать, що 2 листопада на територіях, контрольованих бойовиками, насамперед, в Донецьку та його околицях, готується серія масштабних провокацій з людськими жертвами», - заявив він.

«Отримано дані, що бойовики на свої танки наносять маркування та надписи Національної гвардії України та Збройних сил України», - додав Лисенко, зазначивши, що «бандугруповання ДНР та ЛНР для здійснення провокацій замовили пошиття та вже передали в користування понад 3 тисяч одиниць форменого обмундирування Національної гвардії України. На непідконтрольні території прибувають журналісти російських ЗМІ для висвітлення ходу незаконного опитування 2 та 9 листопада».

Читайте такожБойовики "ДНР" вирішили організувати голосування через інтернет«Ми хочемо попередити громадян, що участь у так званих «виборах» може бути небезпечною для життя, оскільки є високою ймовірність терактів у місцях, де відбуватиметься голосування», - наголосив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, на 2 листопада терористичні організації «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» запланували проведення так званих «виборів».

Голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль повідомляв раніше, що, за словами жителів, бойовики на підконтрольній їм території почали поширювати листівки з повідомленням, що 2 листопада в ЛНР відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування, а 9 листопада - референдум з двома питаннями: яким бачать жителі "ЛНР" своє майбутнє - у складі України чи у складі окремої республіки.