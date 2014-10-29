Псевдовибори на Донбасі суперечать мінським домовленостям - Олланд

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Франсуа Олланд висловив занепокоєння щодо стану виконання мінських домовленостей, особливо в контексті псевдовиборів, запланованих на 2 листопада. Вони, як переконаний президент Франції, - суперечать мінським домовленостям, які були визнані всіма сторонами, включно з Росією, під час міжнародних переговорів у Мілані.

У цьому контексті президент Франції запропонував продовжити пошук врегулювання цієї проблеми у багатосторонньому, зокрема Нормандському форматі.

Президент Порошенко висловив готовність продовжити багатосторонній діалог і наголосив, що намір провести незаконні вибори суперечить українському законодавству та всім домовленостям, насамперед, Мінському протоколу від 5 вересня.

Також президент Франції привітав українського колегу із успішним та демократичним проведенням парламентських виборів. Він також зауважив, що вибори, які отримали високу міжнародну оцінку, ще більше підтверджують легітимне право України відстоювати свою територіальну цілісність.

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Президент Порошенко подякував президенту Олланду за підтримку і заявив, що сильна проєвропейська більшість у Верховній Раді дозволить втілити реформи задля отримання перспективи членства в Європейському Союзі. Петро Порошенко також закликав Францію якнайшвидше ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, співрозмовники обговорили питання економічного та військово-технічного співробітництва, а також енергетичної безпеки напередодні трьохсторонніх консультацій, які відбудуться 29 жовтня у Брюсселі.