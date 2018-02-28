В ГПУ заявляють, що заочного розслідування щодо Сергія Клюєва не було
Заочного розслідування щодо народного депутата України Сергія Клюєва не було.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Євген Пікалов на засіданні Комітету Верховної Ради у закордонних справах.
«Заочне розслідування щодо Сергія Клюєва, за моїми відомостями, не було», - сказав він.
Народний депутат України Світлана Заліщук (фракція «БПП») зазначила, що «сьогодні послами ЄС вже ухвалено рішення, і це рішення мають підтвердити міністри, але все одно чекати на інше рішення не доводиться, тому ми можемо говорити по суті сьогодні про факт зняття санкцій і розмороження активів» Сергія Клюєва.
Вона підкреслила, що «були санкційні списки щодо 22 осіб з оточення колишнього президента Віктора Януковича».
За словами Заліщук, «за ці кілька років було знято санкції з 8 осіб».
«За останній рік було знято (санкції – УНІАН) з двох ключових людей, найближчих до Януковича – Юрія Іванющенка і Сергія Клюєва, який був реальним власником ТОВ «Танталіт», а відповідно, «Межигір’я», - наголосила вона.
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У відповідь Пікалов заявив, що «орган досудового розслідування вважає, що підозра Клюєву є обгрунтованою».
Він запевнив, що ніяких звернень щодо додаткових матеріалів від європейських структур щодо Клюєва не надходило.
Пікалов повідомив, що рішення Європейського суду справедливості щодо Клюєва не стосувалося того, що в його діях є ознаки злочину, а Євросуд досліджував виключно обгрунтованість дій інституцій ЄС, а саме Ради ЄС, яка ухвалювала рішення щодо продовження дії санкцій відносно Клюєва.
За його словами, суд дійшов висновку, що в 2015 і 2016 роках рішення Ради ЄС були обрунтованими, а в 2017 році Рада ЄС недостатньо дослідила розбіжності у позиціях сторони та обвинувачення.
Представник Генпрокуратури стверджує, що «в жодному випадку несвоєчасного чи неповного інформування сторони ЄС з нашого боку не було».