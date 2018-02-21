Суд ЄС скасував рішення про запровадження санкцій проти Сергія Клюєва

На думку суду, Рада ЄС зробила помилку, не взявши до уваги наведені Клюєвим докази та аргументи.

Загальний суд ЄС скасував рішення Європейського Союзу від березня 2017 року про запровадження санкцій проти Сергія Клюєва.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення сьогодні оприлюднив Загальний суд ЄС.

«Загальний суд скасовує акти від березня 2017 року, яким продовжуються обмежувальні заходи, введені для Сергія Клюєва до 6 березня 2018 року», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, суд зауважив, що дія актів від 2017 року щодо Клюєва «зберігається до дати завершення терміну подання апеляційної скарги або, якщо апеляція буде подана впродовж цього періоду, до дати відхилення цієї апеляції».

Читайте такожІнтерпол більше не розшукує Андрія Клюєва - ЗМІЗокрема суд дійшов висновку, що Рада ЄС зробила помилку в оцінці, вважаючи, що не повинна брати до уваги докази та аргументи, надані Клюєвим.

«Тому Загальний суд скасовує акти від березня 2017 року в частині, що стосується Клюєва», - йдеться в рішенні.

Загальний суд постановив, що скасування актів від 2017 року не набуде чинності до дати закінчення строку подання апеляційної скарги, або, якщо апеляція буде подана протягом цього періоду, до дати відхилення цієї апеляції.

В суді також повідомили, що позови про скасування актів від жовтня 2015 року та 2016 року відхилені.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз запровадив санкції проти колишніх українських високопосадовців у березні 2014 року і продовжував їх кожного року. Обмежувальні заходи були запроваджені за зловживання державними фондами. Сергій Клюєв був включений до списку як брат екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва. Ряд осіб, які перебувають у санкційному списку, звернулись до Загального суду ЄС зі скаргами.

28 січня 2016 року Загальний суд ЄС вже анулював запобіжні заходи проти Клюєва, запроваджені на період з 6 березня 2014 року до 5 березня 2015 року.