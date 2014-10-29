Всі "гумконвої" РФ не дійшли до місцевого населення - РНБО

Про це, як повідомив ІЦ РНБО Андрій Лисенко, заявляє МЗС.

"Ми вкотре закликаємо Росію дотримуватися міжнародних норм, якими передбачена процедура направлення гуманітарної допомоги. Це має відбуватися за згодою приймаючої сторони, здійснюватись відповідний контроль на кордоні, а також з боку Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - йдеться в заяві відомства.

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Також МЗС України направило Росії ноту протесту у зв'язку з продовженням терміну утримання під вартою української льотчиці Надії Савченко.

Водночас журналісти, присутні на брифінгу РНБО, повідомили, що гумконвой стоїть на кордоні України із Воронезькою областю Росії.

Лисенко зазначив, що жоден із попередніх трьох "гумконвоїв" не був погоджений із Україною. Всі ті так звані "гумконвої" не надійшли до місцевого населення, частково ця "допомога" продавалася, частково йшла в розрахунок за роботи із відновлення техніки бойовиків.

"Тому казати про гуманітарну допомогу як власне гуманітарну допомогу ми не можемо", - сказав Лисенко.

За його словами ,є багато інформації, що ці вантажівки, які заходили на територію України під виглядом "гуманітарної допомоги" використовувалася для вивезення обладнання зі стратегічних об’єктів до Росії, а також щоб завезти озброєння для терористів.

"Жодного прямого значення як гуманітарної допомоги ці конвої не мали", - заявив Лисенко.

Як відомо, у вівторок Росія заявила про відправку четвертого так званого "гуманітарного конвою" на територію України.