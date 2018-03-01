Рада почала розгляд законопроектів про Вищий антикорупційний суд (відео)

Верховна Рада включила до порядку денного та розпочала розгляд законопроектів про Вищий антикорупційний суд.

Верховна Рада України включили до порядку денного і розпочала розгляд законопроектів про Вищий антикорупційний суд.

Читайте такожПорошенко задоволений роботою Верховної Ради і не збирається її розпускати

Як передає кореспондент агентства УНІАН, за включення президентського та чотирьох альтернативних законопроектів про Вищий антикорупційний суд проголосували 259 народних депутатів.

Спочатку депутати відмовлялися підтримати розгляд законопроектів за скороченою процедурою, але після слів голови Верховної Ради Андрія Парубія про те, що Україні потрібен антикорупційний суд, а не політичні ігрища, парламентарії проголосували за відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440). Також глава держави зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначено як невідкладні.

Загалом у ВР зареєстровано п’ять проектів законів про Вищий антикорупційний суд (№7440, 7440-1, 7440-2, 7440-3, 7440-4) та два про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд (№7441, 7441-1).