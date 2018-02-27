Парубій прогнозує початок розгляду законопроекту про Антикорупційний суд у четвер

13:05, 27 лютого 2018
Політика
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Парубій назвав четвер ймовірною датою початку розгляду законопроекту / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав після включення питання про Антикорупційний суд до порядку денного сесії.

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“Даю доручення невідкладно розглянути даний законопроект на Комітеті правової політики. Якщо в середу комітет зможе розглянути і прийняти рішення, у нас буде шанс, щоб ми в четвер змогли включити його в денний порядок дня, і в четвер пройти його розгляд в першому читанні”, - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440). Також глава держави зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначено як невідкладні.

Загалом у ВР зареєстровано п’ять проекти законів про Вищий антикорупційний суд (№7440, 7440-1, 7440-2, 7440-3, 7440-4) та два про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд (№7441, 7441-1).

Сьогодні, 27 лютого, депутати включили до порядку денного сесії ці законопроекти.

Довідка УНІАН. Створення антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, що необхідно для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками.

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Теги: #Парубій#Антикорупційний суд в Україні