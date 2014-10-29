Формування коаліції нагадує "цирк" 2006 року - Балога

Про це він написав у своєму Facebook.

"Дивлюся на цю коаліціаду і розумію, що усе це я десь уже бачив. І якщо цей цирк негайно не припиниться – результат буде таким же, як і 2006 року", - пише політик.

На його думку, цінностями, на яких формується коаліція, є "посади і намагання перетягнути ковдру на себе".

"Так було 2006 року, все закінчилося провалом демократичних сил і змарнованими можливостями", - написав він.

Читайте такожТимошенко заявила, що "Батьківщина" готова до участі у коаліції в новій РадіБалога заявляє, що натомість в основу коаліційної угоди має бути покладена "відповідальність".

"Хоче «Народний фронт» відповідальності – нехай бере, але всю її повноту. Хоче Яценюк розділити цю відповідальність з Ляшком – це його справа. Хоче 100% впливу на уряд – нема питань. Але, лише за умови, що це означає і 100% відповідальності за дії кожного урядовця", - вважає він.

Нагадаємо, за даними обробки 100% протоколів до парламенту нового скликання у трьох одномандатних округах Закарпаття проходять троє братів Балог.

Довідка. У 2006 році процес формування коаліції тривав чотири місяці через незгоду учасників (БЮТ, Наша Україна, СПУ) щодо поділу посад, і завершився переходом соціалістів до табору Партії регіонів та прем'єрством Віктора Януковича.