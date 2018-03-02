Янукович ухилився від відповіді на питання, чи відвідував він Донбас за останні чотири роки

Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що на 100 відсотків володіє інформацією про те, що відбувається на Донбасі.

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що постійно зустрічається з людьми, «які бувають на Донбасі».

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В ході прес-конференції в Москві на питання, чи відвідував він Донбас за останні чотири роки, Янукович так і не відповів, заявивши лише, що постійно зустрічається з людьми, які бувають на Донбасі.

«Я постійно тримаю руку на пульсі, а які способи і методи, я на це питання відповідати не буду. Я володію на 100 відсотків інформацією.... Я не зовсім згоден, що відбувається, в тому числі і там. Але люди у важкій ситуації, і вони себе захищають. Їм треба допомогти вийти з цієї ситуації», – сказав він.