Янукович ухилився від відповіді на питання, чи відвідував він Донбас за останні чотири роки
12:17, 02 березня 2018Політика
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Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що на 100 відсотків володіє інформацією про те, що відбувається на Донбасі.
Янукович під час прес-конференції в Москві / REUTERS
Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що постійно зустрічається з людьми, «які бувають на Донбасі».
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В ході прес-конференції в Москві на питання, чи відвідував він Донбас за останні чотири роки, Янукович так і не відповів, заявивши лише, що постійно зустрічається з людьми, які бувають на Донбасі.
«Я постійно тримаю руку на пульсі, а які способи і методи, я на це питання відповідати не буду. Я володію на 100 відсотків інформацією.... Я не зовсім згоден, що відбувається, в тому числі і там. Але люди у важкій ситуації, і вони себе захищають. Їм треба допомогти вийти з цієї ситуації», – сказав він.
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