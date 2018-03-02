"Мені ніхто не заздрить сьогодні": Янукович заявив, що живе в Росії за рахунок своєї сім'ї

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що йому зараз «дуже важко» і «боляче».

Колишній президент України Віктор Янукович дав зрозуміти, що живе в Росії за рахунок коштів своєї сім'ї.

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Про це він сказав в ході прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання журналістки про те, на які гроші він живе останні 4 роки в Росії.

«А за рахунок чого я живу? У мене є сім'я, є син. Досить молодий і здоровий чоловік. Я живу з родиною. Як кажуть, не рахуйте чужі гроші...», – заявив він.

При цьому він сказав, що відсутність його грошей у банках світу є «доведеною».

«Я вам скажу, мені ніхто не заздрить сьогодні... Але факт, що ніяких грошей Януковича в жодному банку світу немає, вже доведено...», – заявив він.

«Не було ніяких грошей. Та їх і немає», – додав він.

Також Янукович зазначив, що йому зараз «дуже важко» і «боляче». «Я не можу сказати, що я всім задоволений. Я цього не можу сказати. Мені дуже важко, мені дуже боляче», – сказав він.